Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 – Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 – Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

24.12.2020 19:58 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:21
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 – Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Çaykur Rizespor'da Milan Skoda'nın pasında ceza sahasının ortasında topla buluşan Yasin Pehlivan vuruşunu yaptı, top ağlarla buluştu. 1-0

37. dakikada Fraport TAV Antalyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Fredy, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan vuruşunu yaptı ama top auta çıktı.

45. dakikada önündeki topla kaleci ile karşı karşıya kalan Skoda, Veysel'in müdahalesi ile yerde kaldı. Yapılan faulün ardından ceza yayının hemen dışında topun başına geçen Tunay'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Mustafa Sönmez xx, Özgür Ertem xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xxx, İsmail xx, Morozyuk xx, Meriah xx, Talbi xxx, Baiano xx, Andrade xx, Yasin Pehlivan xxx, Michalak xx, Tunay xx, Skoda xx

Yedekler: Tarık, Selim Ay, Alberk, Jovancic, Onur Bulut, Doğan Erdoğan, Mithat, Donsah, Kemal Rüzgar, Samudio

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Fraport TAV Antalyaspor: Ruud Boffin x, Veysel x, Eren x, Bünyamin x, Kudryashov xx, Naldo xx, Amilton x, Fredy x, Nuri xx, Sidney Sam x, Lukas Podolski x

Yedekler: Ferhat, Ersan, Mert, Doğukan, Mevlüt Han, Imeri, Hakan, Jahovic, Orgill, Gökdeniz

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Yasin Pehlivan (dk. 7) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Yunay Torun, Baiano (Çaykur Rizespor), Amilton, Veysel (Fraport TAV Antalyaspor)

(İHA)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 – Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 – Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 – Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 – Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 – Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 – Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 – Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 – Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 – Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 – Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 – Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 – Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 – Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 – Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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