Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

0 üstünlüğü ile sona erdi.

0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Alberk'in ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi sonucu hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

39. dakikada Chadli'nin şutunda kaleci Zafer'den dönen topa Berkay'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak VAR'dan gelen uyarının ardından faul nedeniyle gol değer kazanmadı.

45. dakikada Crivelli'nin pasında topla buluşan Aleksic topu filelerle buluşturdu. 0-2

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Koray Gençerler xx, İbrahim Zorbey xx, İlker Takpak xx

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin x, Selim Ay xx, Onur Bulut x, Emir Dilaver x, Alberk Koç x, Erik Sabo x, Braian Samudio xx, Abdullah Durak x, Damjan Djokovic xx, Tunay Torun x, Alexander Soderlund x

Yedekler: Zafer Görgen, İsmail Köybaşı, Dario Melnjak, Yassine Meriah, Konrad Michalak, Fernando Andrade, Mithat Pala, Celal Emir Dede, Loic Remy, Milan Skoda

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Ömer Ali Şahiner xx, Ravil Tagir xx, Leo Duarte xx, Boli Bolingoli-Mbombo xx, Berkay Özcan xx, Danijel Aleksic xxx, Tolga Ciğerci xx, Mahmut Tekdemir xx, Nacer Chadli xx, Enzo Crivelli xx

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Junior Caiçara, Cemali Sertel, Muhammet Can Yazıcı, Deniz Türüç, Youssouf Ndayishimiye

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Aleksic (dk. 5 pen. ve 45) (Medipol Başakşehir) - RİZE

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Medipol Başakşehir: 2 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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