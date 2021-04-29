Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper ligin 38. haftasında BB Erzurumspor sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.

Süper ligin 38. haftasında BB Erzurumspor sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada ceza sahasının hemen dışından kullanılan serbest vuruşta Emrah düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-0

7. dakikada sol taraftan Aleksic'in yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Visca rahat pozisyonda meşin yuvarlağı gole çeviremedi.

18. dakikada orta sahadan aldığı topla hızla ilerleyen Gomes'i ceza sahasının hemen önünde düşüren Epureanu hakem Fırat Aydınus tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

24. dakikada Cenk Ahmet sol taraftan çalımlarla ilerleyerek çektiği sert şutunu kaleci Volkan son anda güçlükle çeldi.

39. dakikada sağ taraftan çalımlarla ilerleyen Emrah ceza sahasının dışından plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden gitti.

40. dakikada sağ taraftan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta arka direk iyi yükselen Duarte'nin kafa vuruşu kalecide kaldı.

45. dakikada Emrah'ın sağdan yaptığı ortada arka direkte Cenk Ahmet'in şutu savunmadan sekip Obertan'ın önüne düştü. Bu oyuncunun şutu yandan dışarı çıktı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Fırat Aydınus xx Aleks Taşcıoğlu xx, Erdem Bayık xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Murat xx, Gökhan xx, Hasan xx, Schwechlen xx, Boumal xxx, Obertan xx, Omolo xx, Emrah xxx, Cenk Ahmet xxx, Gomes xx

Yedekler: Göktuğ, Butko, Novikovas, Rashani, Buğra, Bergdich, Teikeu, Özgür, Oltan, Osman

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Medipol Başakşehir: Volkan x, Ömer Ali x, Epureanu x, Duarte x, Mbombo x, Mahmut x, Tolga x, Visca x, Berkay x, Aleksic x, Chadli x

Yedekler: Ahmet, Mert, Mehmet, Gulbrandsen, Deniz, Ravil, Crivelli, Uğur

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gol: Emrah (dk. 5) (BB Erzurumspor)

Kırmızı kart: Epureanu (dk. 18) (Başakşehir)

Sarı kart: Cenk Ahmet (BB Erzurumspor) - ERZURUM

Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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