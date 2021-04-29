Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38. haftasında BB Erzurumspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 38. haftasında BB Erzurumspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar: (İkinci yarı)

48. dakikada sağ taraftan Emrah'ın ortasında müsait pozisyonda topla buluşan Gomes'in vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

55. dakikada orta sahadan kaptığı topla ilerleyen Gulbrandsen, ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutu kalecide kaldı.

56. dakikada yaşanan karambol sonucu ceza sahası içerisinde Boumal'ın topa elle müdahalesini hakem Fırat Aydınus VAR incelemesinin ardından penaltı olarak değerlendirdi.

59. dakikada penaltı vuruşunun başına geçen Chadli'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

68. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Murat'ın şutu kaleci Volkan'da kaldı.

75. dakikada sol taraftan Cenk Ahmet'in yaptığı ortaya iyi yükselen Oltan'ın kafa vuruşu yan direğe çarptıktan sonra dışarı çıktı.

77. dakikada yine sol taraftan Cenk Ahmet'in ortasında arka direkte topla buluşan Emrah'ın yarım volesini Volkan güçlükle dışarı çeldi.

84. dakikada Visca'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Gulbrandsen kaleciyle karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-2

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Erdem Bayık xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Murat xx, Gökhan xx, Hasan xx, Schwechlen xx, Boumal xxx, Obertan xx(Oltan dk. 63 x), Omolo xx (Buğra dk. 64 xx), Emrah xx, Cenk Ahmet xx, Gomes xx

Yedekler: Göktuğ, Butko, Novikovas, Rashani, Bergdich, Teikeu, Özgür, Osman

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Başakşehir: Volkan xx, Ömer Ali xx, Epureanu x, Duarte xx, Mbombo xx (Deniz dk. 73 xx), Mahmut xx, Tolga xx, Visca xx, Berkay xx (Uğur dk. 84 ?), Aleksic xx (Gulbrandsen dk. 46 xxx (Crivelli dk. 90 ?), Chadli xxx (Mehmet Topal dk. 73 xx)

Yedekler: Ahmet, Mert, Ravil

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Emrah (dk. 5) (BB Erzurumspor), Chadli (dk.59), Gulbrandsen (dk. 84) (Medipol Başakşehir)

Kırmızı Kart: Epureanu (dk. 18) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Cenk Ahmet, Emrah (BB Erzurumspor), Deniz, Crivelli,Volkan (Medipol Başakşehir) - ERZURUM

Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yılmaz Vural hakemlere sert çıktı: Kimse babanızın oğlu değil, yanında küfür ediliyor ve duymazdan geliyorsun!
Yılmaz Vural hakemlere sert çıktı: Kimse babanızın oğlu değil, yanında küfür ediliyor ve duymazdan geliyorsun!
Şampiyonluk yarışındaki en kritik maç olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak
Şampiyonluk yarışındaki en kritik maç olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak
Siyah-Beyazlılar, Rize deplasmanında 3-2 kazanarak liderliğini perçinledi
Siyah-Beyazlılar, Rize deplasmanında 3-2 kazanarak liderliğini perçinledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Adnan Menderes Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Fırat Aydınus Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Süper Lig: BB Erzurumspor: 1 Başakşehir: 2 (Maç sonucu) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 19:12:55. #1.15#

title