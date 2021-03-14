Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

14.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:17
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 30. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 30. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Atıf Chahechouhe'nun ceza sahasına girer girmez kaleyi karşısına alıp çektiği sert şut yandan dışarı çıktı.

5. dakikada Emrah'ın ceza sahası içeresinden sert vuruşunda kaleci Uğurcan, topu güçlükle kornere çeldi.

16. dakikada ceza yayının üzerinde topla buluşan Yunus Mallı'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şut yandan auta gitti.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Ok xx, M.Cem Satman xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Butko xxx, Teikeu xx, Leo xxx, Bergdich xx, Osman Çelik xx, Boumal xxx, Cenk Ahmet xx, Chahechouhe xx, Emrah xx, El Kabir xx

Yedekler: Kayacan, Obertan, Hasan, Novikovas, Rashani, Buğra, Gökhan, Özgür, Darri, Murat

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Trabzonspor: Uğurcan xx, Hosseini xx, Edgar xx, Hüseyin xx, Marlon xx, Yunus Mallı xx, Abdulkadir xx, Ekuban xx, Bakasetas xxx, Nwakaeme xxx, Djaniny xx

Yedekler: Erce, Yusuf, Baker, Safa, Flavio, Atakan, Ahmetcan, Faruk, Afobe, Serkan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı - ERZURUM

Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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