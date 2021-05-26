Süper Kanlı Ay İstanbul semalarında
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Süper Kanlı Ay İstanbul semalarında

Süper Kanlı Ay İstanbul semalarında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Murat DELİKLİTAŞ-İdris TİFTİKCİ-Cemil ÖZDEMİR / AY'ın dünyaya en yakın konumda olduğu 'Süper Çiçek Kanlı Ay' Türkiye'nin birçok yerinde gözlemlendi.

Murat DELİKLİTAŞ-İdris TİFTİKCİ-Cemil ÖZDEMİR/  AY'ın dünyaya en yakın konumda olduğu 'Süper Çiçek Kanlı Ay' Türkiye'nin birçok yerinde gözlemlendi. Saat 21.00 itibarıyla Çamlıca Camii'nin yanından kendini göstermeye başlayan ayın kızıl hali, İstanbul siluetiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ay'ın normalden daha büyük ve parlak göründüğü ender gök olaylarından olan Süper Çiçek Kanlı Ay, İstanbul'un simge eserleriyle bir araya gelince kartpostallık görüntüler oluştu. Saat 21.00 itibarıyla Çamlıca Camii'nin yanından kendini göstermeye başlayan ayın kızıl hali, birçok yerden izlenebildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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