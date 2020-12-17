SunExpress, DJ Burak Yeter'in hava yolu partneri oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

SunExpress, DJ Burak Yeter'in hava yolu partneri oldu

17.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:08
SunExpress, DJ Burak Yeter'in hava yolu partneri oldu

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, bu yıl İngiliz DJ Magazine Dergisi tarafından dünyanın en iyi 100 DJ'i arasında gösterilen DJ Burak Yeter ile iş birliği anlaşması imzaladı.

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, bu yıl İngiliz DJ Magazine Dergisi tarafından dünyanın en iyi 100 DJ'i arasında gösterilen DJ Burak Yeter ile iş birliği anlaşması imzaladı.

SunExpress, kariyeri boyunca dünya çapında sergilediği performansları, imza attığı başarılı albüm ve projeleri ile pek çok kez uluslararası ödüle layık görülen DJ Burak Yeter'in bir yıl boyunca hava yolu partneri olacak. 'Tuesday' şarkısı ile 95 farklı ülkenin müzik listelerinde 1 numaraya yükselen ve son dönemlerde çok sevilen İspanyol yapımı La Casa de Papel dizisinin jenerik müziğine yaptığı remix ile tüm dünyada adından söz ettiren Burak Yeter, dün akşam gerçekleşen imza töreninde SunExpress ile olan iş birliği için sabırsızlandığını belirtti.İmza töreninde DJ Burak Yeter ile bir araya gelen SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, "SunExpress olarak Türk turizminin en büyük destekçilerinden biriyiz. Burak Yeter de Antalya'nın tarihi yerlerinde gerçekleştirdiği sanal konserlerle Antalya turizmini milyonlara tanıtan dünyaca ünlü bir DJ'imiz. Dünyanın 5'inci, Türkiye'nin ise en iyi tatil hava yolu olarak, Avrupa'da ve dünya çapında birçok başarılı projeye imza atmış olan önemli bir isimle iş birliğine adım atmaktan dolayı oldukça heyecanlı ve mutluyuz. Kendisi ile birlikte Türk turizminin tanıtımına önemli katkılarda bulunacağımıza inanıyorum" dedi.


SunExpress, DJ Burak Yeter'in hava yolu partneri oldu
SunExpress, DJ Burak Yeter'in hava yolu partneri oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

SunExpress, uçuş öncesi antijen testi denemelerine başladı
SunExpress, uçuş öncesi antijen testi denemelerine başladı
KTO Başkanı Gülsoy, 'Savunma sanayiinde kendi kendimize yeteriz'
KTO Başkanı Gülsoy, "Savunma sanayiinde kendi kendimize yeteriz"
Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek
Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Engin Altay İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Haluk Levent Defne Samyeli Ayşegül Yıldız
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Çocuk Milli İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SunExpress, DJ Burak Yeter'in hava yolu partneri oldu | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 11:08:47. #1.14#
title