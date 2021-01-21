Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep FK'ya gözyaşlarıyla veda eden ve Çaykur Rizespor'la anlaşmaya varan Marius Sumudica'dan çok konuşulacak bir hareket geldi. Rumen teknik adam, Rizespor-Gaziantep FK maçı öncesi eski takımının taktiğini verdi, devre arasında video konferans ile soyunma odasına bağlanıp takımla konuşma yaptı.

Gaziantep Futbol Kulübü ile yollarını ayıran Rumen teknik adam Marius Sumudica, şehirden ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenlemiş ve ayrılık sürecini gözyaşları içerisinde anlatmıştı. Tecrübeli teknik adam, "Kimi kırdıysam, üzdüysem, tüm Gaziantep'ten ve Türkiye'den özür dilerim. Kimseyi incitmek istemezdim. Ben, söylediklerimden dolayı çok pişmanım" dedikten kısa bir süre sonra Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı.

YENİ TAKIMINA GAZİANTEP'İN TAKTİĞİNİ VERDİ

Kaderin cilvesi; Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Rumen hoca Fenerbahçe maçı ile Karadeniz ekibinde göreve başlayacakken Sumudica yine şaşırttı. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da gündem olan tecrübeli hoca, maç öncesi eski takımının taktiğini Rizespor teknik heyetine verdi.

DEVRE ARASINDA TAKIMA PRİM VAAT ETTİ

Devre arasında video konferans ile bağlantı kuran ve futbolculara taktik veren Sumudica'nın oyunculara prim vaat etmesi ise şaşkınlık yarattı. Gaziantep'ten olaylı bir şekilde ayrılan Sumudica, futbolculara bu maçtan galip ayrılmaları halinde kendilerine cebinden prim vereceğini vurguladığı öğrenildi. İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında 2 gol daha bulan Rizespor, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve güçlü rakibini net bir skorla geçti.

DEĞİŞİKLİKLERİ KENDİSİ YAPTI

Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor'da Gaziantep maçında takımın başında Ersin Aka yer aldı. Sumudica, bütün oyuncu değişikliklerini Aka'ya söyledi ve tercihler bu şekilde yapıldı.

YENİ OYUNCULARIMIN BAŞARISI BU

Maçın ardından Rumen basınına konuşan Sumudica, alınan galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunun altını çizdi, ''Bu galibiyet için çok mutluyum. Korktuğum bir maçtı çünkü Gaziantep'in güçlü bir takım olduğunu çok iyi biliyorum. 28 maçtır gol atıyorlardı ama Rizespor, gol yememeyi başardı. Yeni oyuncularımın başarısı bu.'' dedi ve ekledi:

''Bu galibiyet için çok mutluyum. Korktuğum bir maçtı çünkü Gaziantep'in güçlü bir takım olduğunu çok iyi biliyorum. 28 maçtır gol atıyorlardı ama Rizespor, gol yememeyi başardı. Yeni oyuncularımın başarısı bu. Gaziantep'e başarılar diliyorum ve birlikte çalıştığımız dönem için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.''

(Fanatik)