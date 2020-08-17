Sultan Alparslan Kültür Evi ve Sabri Uğur Millet Kıraathanesi açılışa hazır Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, Sultan Alparslan Kültür Evi ile Sabri Uğur Millet Kıraathanesinin açılışı için hazırlık yapılıyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, Sultan Alparslan Kültür Evi ile Sabri Uğur Millet Kıraathanesinin açılışı için hazırlık yapılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, hedeflerinin her mahalleye bir millet kıraathanesi yapmak olduğunu belirtti.

Avcı, "Geçen sene Plevne Millet Kıraathanesini vatandaşların hizmetine sunduk, bu sene de iki Millet Kıraathanemizi açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Belediye olarak vatandaşların kitaplarla buluşması için büyük özen gösterdiklerini bildiren Avcı, şunları kaydetti:

"Heyecanla, azimle ve gayretle projeleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin hem yaşam standartlarını yükseltmeye hem de şehrimizin modern şehirler anlamında konforunu yükseltmeye gayret ediyoruz. Bu yeni kütüphanelerimiz vatandaşlarımıza bambaşka bir okuma tutkusunu, heyecanını yaşatacak."

Kaynak: AA