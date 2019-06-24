Süleyman Soylu: "Bizim biraz işimiz zorlaşacak. Doktorlara şiddet, kadınlara şiddet, taciz... İnşallah bizim işimizi zorlaştırmaz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Demokrasiyi hazmetmek kolay bir iş değildir, doğru bir iştir"

"Demokrasi açısından önemli bir sonuç olmuştur"

"Demokrasi şehitleri verenlerle verdirenler arasındaki temel fark bu"

Kaynak: İHA