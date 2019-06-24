Süleyman Soylu: "Bizim biraz işimiz zorlaşacak.

Süleyman Soylu: "Bizim biraz işimiz zorlaşacak.

Süleyman Soylu:

Süleyman Soylu: "Bizim biraz işimiz zorlaşacak. Doktorlara şiddet, kadınlara şiddet, taciz... İnşallah bizim işimizi zorlaştırmaz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
"Demokrasiyi hazmetmek kolay bir iş değildir, doğru bir iştir"
"Demokrasi açısından önemli bir sonuç olmuştur"
"Demokrasi şehitleri verenlerle verdirenler arasındaki temel fark bu"

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et