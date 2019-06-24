Süleyman Soylu: "Bizim biraz işimiz zorlaşacak.
Süleyman Soylu: "Bizim biraz işimiz zorlaşacak. Doktorlara şiddet, kadınlara şiddet, taciz... İnşallah bizim işimizi zorlaştırmaz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
"Demokrasiyi hazmetmek kolay bir iş değildir, doğru bir iştir"
"Demokrasi açısından önemli bir sonuç olmuştur"
"Demokrasi şehitleri verenlerle verdirenler arasındaki temel fark bu"
Kaynak: İHA
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