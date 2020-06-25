Sulama göleti göçü tersine çevirdi Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır kırsal mahallesinde 2011 yılında yapılan sulama göleti ile göç tersine dönmeye başladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır kırsal mahallesinde 2011 yılında yapılan sulama göleti ile göç tersine dönmeye başladı. Bölgenin en kaliteli kornişon salatalığının yetiştiği topraklarda yılın 12 ayı tarım yapılabilir hale geldi.

DSİ tarafından yapılan gölet ile sulama imkanına kavuşan Yaylabayır ovasında ekonomik katkısı yüksek olan tarım ürünleri üretilmeye başlandı. Özellikle bölgenin en kaliteli kornişon salatalığının üretildiği ovada sezonda iki farklı üründe yetiştirilebiliyor. Kapalı sistem sulama sistemine sahip 1 milyon 444 bin metreküp kapasiteli gölet sayesinde 4 bin dekarlık ova sulama imkanına sahip. Sındırgı Belediyesi tarafından yapılan çalışma ile yamaçlarda ve merkezde bulunan bazı bahçelere de sulama imkanı sağlandı.

Kapalı sistem ve damla sulama sisteminin kullanılması ile büyük ölçüde su tasarrufu sağlandığı gibi pompa sistemine gerek kalmadığı için ekonomik kazanç da sunuluyor. Yılın hemen hemen 12 ayında üretimin gerçekleştirilmesi ve ekonomik kazancı yüksek tarım ürünlerinin üretilmesi sayesinde mahallede göç azaldığı gibi, şehir dışında yaşayanlar da geri dönmeye başladı.

Göletle birlikte tarımın kalbi Yaylabayır

Sulama göleti ile başlayan sulu tarımın Yaylabayır Mahallesi'nin kaderini değiştirdiğini belirten mahalle muhtarı Mustafa Eraslan, "Yaylabayır göleti adeta tarımın, Yaylabayır'ın kalbi olan bir yer. Yaylabayır'da sulu tarıma 2011 yılından itibaren geçildi üretim yüzde 100, yüzde 200 yani kelimelerle ifade edilecek durumda değil. Burada bir milyon 444 bin metreküp su depolanabiliyor. Ovamızda damlama sistemi kapalı sistem yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda sulama hattımız var. Vatandaşımız Yaylabayır halkı normal evinde çeşme musluğunu açıp elini yüzünü yıkadığı gibi ovasında sulu tarımını yapıyor. Damlama sistemi kurarak suyun zayi olmasını suyun boşa akmasını engellemiş oluyor. Yaylabayır Mahallesi geçim kaynağı kornişon salatalık biberiye 2011 yılından beri gelişmekte. Bu bölgenin en kaliteli en iyi mahsulünü üreten bir mahalle. Şimdi burada da tabi ki sulamanın en büyük faydası işte bu. Bir dönümden yani bin metrekareden vatandaşımız salatalıktan 12 bin lira civarında ciro elde ediyor bu da dışarıdan yıllar öncesinden gölet olmadan önce sulu tarıma geçmeden önce mahallemiz çok göç verdi şimdi insanlarımız yavaş yavaş hatta şöyle söyleyeyim emekli olan 4-5 her sene ailemiz vatandaşımız tekrar Yaylabayır'a geri dönüyor evinin tadilatını yaptırıyor, tarlasını, bağını bahçesini ekiyor. Orman genel müdürlüğünün Orköy projesinden yararlanıp da hayvancılık yapan yaklaşık 35 tane ailemiz var. Bu ailelerimiz de burada 2 mahsul önce buğdayı yeşil biçip balya yapıyor daha sonra sulamanın faydasından dolayı yerine silajlık mısır ekiyor. Göletimizde en son su bitti dediğimizde yaklaşık 130 bin metreküp su kalıyor bu da orman yangınlarına görüyorsunuz etrafımız ormanla çevrili burası Balıkesir'in en son mahallesi arkamızda Manisa Demirci. Burada orman yangınlarından yani bereket versin ki rakımımız yüksek göletimizin dolmama gibi bir problemi yok ocak sonu şubat başında ve en kötü ihtimal şubat ortasında doluyor. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekillerimize, bakanlığımıza, Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş'a mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Tütüncülük bitti, sulu tarım başladı

Çiftçilikle uğraşan Kezban Efe ise, "Eskiden tütüncülükle uğraşıyorduk suyumuz kıttı gölet yoktu, Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız sayesinde gölet yaptılar. Su bol olunca sulu tarıma geçtik. Biberdir, domatestir, salatalıktır böyle ekim yapıyoruz fasulye. Mesela çift üretim yapıyorlar buğday ekiyorlar silaj yapıp tekrar onu kaldırıp yerine salatalık biber her bir şey ekebiliyoruz bu yüzden çok memnunuz devletimizden Allah razı olsun. Ektiğimiz mahsuller elimizde kalmıyor satımda da zorluk çekmiyoruz, ayağımıza geliyor müşterilere iyi bir fiyatla satıyoruz memnunuz" şeklinde konuştu.

Gölet aynı zamanda ormanlarla çevrili mahalleye eşsiz bir doğa güzelliği katıyor. Vatandaşlar Uzungöl'ü andıran gölet etrafında piknik yaparak günün stresinden uzaklaşıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA