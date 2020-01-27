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Sudenur Erciyes, Taekwondo Türkiye üçüncüsü oldu

Ankara'da yapılan Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Sudenur Erciyes, Türkiye üçüncüsü oldu.

27.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:04
Sudenur Erciyes, Taekwondo Türkiye üçüncüsü oldu

'da yapılan Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Sudenur , Türkiye üçüncüsü oldu.


18 - 23 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara'da büyük mücadeleye sahne olan Şampiyonada +68 kg da yarışan Sudenur Erciyes Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.


Başarılı sporcu 03-07 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Turkish Open Turnuvasında Kayseri'yi ve ülkemizi temsil edecek. Gençlik ve İl Müdürü Murat Eskici, başarılı sporcu Sudenur Erciyes'i ve antrenörü Özben Şimşek'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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