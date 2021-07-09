Sude Nur Basancı kick boksta şampiyon oldu
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Sude Nur Basancı kick boksta şampiyon oldu

Sude Nur Basancı kick boksta şampiyon oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Sude Nur Basancı Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'nda birinci oldu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Sude Nur Basancı Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'nda birinci oldu.

1-7 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası, Şırnak'ta başladı. 500 sporcunun katıldığı şampiyona da 'Türkiye Ferdi Büyükler ve  Gençler Kickboks Milli Takım' seçmelerinde 1'nci olan şampiyon sporcu Sude Nur Basancı madalyaya doymuyor.

Antrenör Cemal Kocabaş, şampiyonada birinci olmanın gururunu, "Daha önce Muaythai branşında şampiyon olan ve Dünya Şampiyonası'nı garantileyen sporcum Sude Nur, şimdi de gözünü genç bayanlar-56 kg lowkick branşında Montenegro Budva kentinde 5 Kasım 2021 yılında Avrupa Gençler  Şampiyonası'nda en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. Bize maddi manevi desteklerini esirgemeyen  Çaydeğirmeni Belediye Başkanımız Satılmış Gebeş ve İl Kickboks temsilcimiz ve GSB İl Müdürümüz ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." - ZONGULDAK

Sude Nur Basancı kick boksta şampiyon oldu
Sude Nur Basancı kick boksta şampiyon oldu
Sude Nur Basancı kick boksta şampiyon oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sude Nur Basancı kick boksta şampiyon oldu - Haberler Spor
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