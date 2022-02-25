Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı

AYDIN (AA) - Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Şampiyona, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yüzme Havuzu'nda 11 kadın ve 21 erkek takımının katılımıyla düzenleniyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarışlarını düzenlediklerini belirterek, şampiyonada atmosferin çok güzel olduğunu, bütün sporculara başarılar dilediğini söyledi.

Aydın, şampiyona sonunda aday milli takım kadrosunu seçeceklerini belirterek, "Seçilecek milli takım, 27 Temmuz'da İstanbul'da yapacağımız uluslararası yarışta ülkemizi temsil edecek. Bu gençler bizim geleceğimiz. Sualtı hokeyinde ağabeyleri Avrupa şampiyonu, kadınlarımız Avrupa üçüncüsü, erkek sporcularımız dünya şampiyonu, dünya ikincisi. Bu branşın istikrarlı bir şekilde devamı için gençlere yatırım yapmamız lazım. Biz de gençlerimize gerekli yatırımı yapıyoruz." diye konuştu.

Şampiyonaya katılan yaklaşık 400 sporcunun hepsinin üniversite öğrencisi olduğunu aktaran başkan Aydın, "Sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için bu spora gönül verdiler. Bakın bu sporu yapan bir tane başörtülü kızımız da var. Spora gönül vermiş. O yüzden spor, sanat ve müzik evrenseldir. Biz tüm gençlere kapımızı açıyoruz. Federasyon olarak da bu gençlere destek vermek için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, organizasyonun açılış maçında Mavi Ege Gençlik ve Spor Kulübü, Orka Sualtı Sporları Kulübünü 8-0 yendi.

Şampiyona, 27 Şubat Pazar günü sona erecek.