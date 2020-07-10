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Su faturalarına ödeme kolaylığı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı 21 maddelik gündem ile gerçekleştirildi.

Su faturalarına ödeme kolaylığı
10.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:58

Muğla Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı 21 maddelik gündem ile gerçekleştirildi. MUSKİ Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda konut aboneleri herhangi bir müracaatta bulunmadan, işyeri aboneleri ise faaliyetlerinin durdurulduğunu ve faaliyette bulunamadığını belgelemeleri halinde 20 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 3 eşit taksit ile su borçlarını ödeyebilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Temmuz ayı meclis toplantısı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün Ankara ziyaretleri nedeniyle Başkanvekili Cumhur Çoban Başkanlığı'nda toplandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ve canlı yayınlanan Temmuz ayı meclisi 21 maddelik gündem ile gerçekleştirildi.

Kültür Merkezi'nin Salonuna 'Yıldız Kenter Sahnesi' İsmi Verildi

Koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştirilen toplantıda meclis üyeleri sosyal mesafe kurallarına göre oturdu ve maske taktılar. 2 oturum şeklinde gerçekleştirilen Temmuz ayı meclis toplantısında görüşülen gündem maddelerinden 17 madde oy birliği ile 1 madde de oy çokluğu ile karara bağlandı. Ayrıca görüşülen 5 madde ise İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında 21 maddelik gündemin 7. maddesi içerisinde yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi içerisinde bulunan, 588 kişilik oturma kapasitesine sahip Ana Salonu'na Devlet Sanatçısı 'Yıldız Kenter Sahnesi' isminin verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Konut Abonelikleri ve İşyeri Abonelikleri Su Faturalarını 3 Eşit Taksit ile Ödeyebilecek

2 oturum şeklinde gerçekleştirilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısının ardından Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü'nün Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. 12 Maddelik gündem ile yapılan MUSKİ Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda MUSKİ Genel Kurul Kararı ile konut aboneliklerine ve faaliyeti durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyeri aboneliklerinin su faturalarını 3 eşit taksit ile ödeme imkanı getirildi. Buna göre konut aboneleri herhangi bir müracaatta bulunmadan, işyeri aboneleri ise faaliyetlerinin durdurulduğunu ve faaliyette bulunamadığını belgelemeleri halinde 20 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 3 eşit taksit ile su borçlarını ödeyebilecek. Ayrıca konut aboneliği ve işyeri aboneliği dışında kalan tüm aboneliklerin ise Nisan, Mayıs ve Haziran ayı vadesi tarihli su faturalarının son ödeme tarihi 20 Temmuz 2020'ye kadar uzatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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