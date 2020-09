Su-35 savaş uçağı özellikleri: Suhoy Su-35 hangi ülkeye ait? Suhoy Su-35 fiyatı Su-35 adıyla bilinen Suhoy Su-35 savaş uçağı, Tayvan'ın sınır ihlali gerekçesiyle Çin'in uçaklarına saldıröasıyla gündeme geldi. Peki, Suhoy Su-35 teknik özellikleri neler? Suhoy Su-35 uçağı kimin?

Rus yapımı Suhoy Su-35 uçakları, çift motorlu süper-manevra kabiliyetli çok amaçlı avcı jetleridir. Su-27'den geliştirilen ilk tip Su-27M olarak biliniyordu. Uçağın ilk prototipi 1988 Haziranında ilk uçuşunu yapmıştı. İşte, Su-35 savaş uçağı hakkında ayrıntılar...

SU-35 SAVAŞ UÇAĞI KİMİN, HANGİ ÜLKE ÜRETTİ?

Su-35 unvanını alan ilk uçak tasarımı, 1980'lerin başında, Su-27'nin Sovyet Silahlı Kuvvetleri hizmetine alındığı bir dönemde başladı. Fabrika kodu T-10S olan Su-27'nin kesin üretim versiyonu, 1983'te Komsomolsk-on-Amur Uçak Üretim Ortaklığı (KnAAPO) ile seri üretime başladı. Ertesi yıl, bu Su-27 versiyonu Sovyet Hava Savunma Kuvvetlerinde ilk harekat hazırlığına ulaştı.1982 yılında yükseltilmiş bir Su-27 varyantı üzerinde çalışmaya başlamış olan Suhoy Tasarım Bürosuna, 1983 yılı Aralık ayında Sovyetler Birliği Bakanlar Konseyi tarafından Su-27M'nin (T-10M) geliştirilmesi için Su-27'nin temel alınması talimatı verildi. Nikolay Nikitin, Su-27'nin baş tasarımcısı olan Genel Müdür Mikhail Simonov'un gözetimi altında projenin büyük kısmında tasarım çabalarına öncülük etmiştir.

Tasarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından KnAAPO, 2007 yılının ortasında ilk prototipin imalatını tamamladı. Su-35-1 prototipi daha sonra ilk uçuşuna hazırlık için Zhukovsky Havaalanı'ndaki Gromov Uçuş Araştırma Enstitüsü'ne nakledildi. 19 Şubat 2008'de Sergey Bogdan, 55 dakikalık ilk uçuşu için uçağı Zhukovsky'den havalandırdı.

Su-35'in birim maliyeti, konfigürasyonuna göre 75 ila 85 milyon dolar arasındadır.

SUHOY SU-35 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Mürettebat: 1

Uzunluk: 21.9 m (71 ft 10 in)

Kanat Açıklığı: 15.3 m (50 ft 2 in)

Yükseklik: 5.9 m (19 ft 4 in)

Kanat Alanı: 62 m2 (670 sq ft)

Kanat Profili: 5%

Boş Ağırlık: 19,000 kg (41,888 lb) [178]

Brüt Ağırlık: 25,300 kg (55,777 lb) with 50% internal fuel

Azami Kalkış Ağırlığı: 34,500 kg (76,059 lb)

Yakıt Kapasitesi: 11,500 kg (25,400 lb) internal

Motor: 2 × Saturn AL-41F1S motoru, motor başına 86.3 kN (19,400 lbf) itiş, 142 kN (32,000 lbf) artyakıcıyla

Performans

Azami Hız: 2,400 km/s (1,500 mph, 1,300 kn)/ M2.25 irtifada

1,400 km/h (870 mph; 760 kn)/ M1.13 deniz seviyesinde

Seyir Hızı: 1,250 km/s (780 mph, 670 kn)/ M1.1+ orta irtifada süperseyir[179]

Menzil: 3,600 km (2,200 mi, 1,900 nmi) irtifada

1,580 km (982 mi) deniz seviyesinde

Muharebe Menzili: yaklaşık 1,600 km (990 mi, 860 nmi) [180]

Azami Menzil: 4,500 km (2,800 mi, 2,400 nmi) 2 harici yakıt tankıyla

Servis Tavanı: 18,000 m (59,000 ft)

g Limitleri: +9

Tırmanma Hızı: 280 m/s (55,000 ft/min) +

Kanat Yüklemesi: 408 kg/m2 (84 lb/sq ft) 50% yakıtla

500.8 kg/m2 (102.6 lb/sq ft) tam yakıtla

İtiş/ Ağırlık Oranı: 1.13 with 50% yakıtla

0.92 with tam yakıtla

Silah Sistemleri

Top: 1 × dahili 30 mm Gryazev-Shipunov GSh-30-1 150 atımlı makineli top

Hardpoints: 12 hardpoints, consisting of 2 wingtip rails, and 10 wing and fuselage stations with a capacity of 8,000 kg (17,630 lb) of ordnance,with provisions to carry combinations of:

Rockets: S-25

Missiles: Havadan havaya füzeler:

8 × R-27ER/ET

R-40

R-60

6 × R-73E

12 × R-77M/P/T

6 × R-74

Karadan havaya füzeler:

Kh-25ML

6 × Kh-29L/TE

3 × 3M-14AE

Gemisavar füzeler:

3 × 3M-54AE1

6 × Kh-31A/AD

Kh-35U

5 × Kh-59MK

1 × Yakhont

Radarsavar Füzeler:

Kh-25MP

6 × Kh-31P/PD

5 × Kh-58UShE

Bombalar: 8 × KAB-500KR TV-güdümlü bomba