STSO Başkanı Kuzu, üyelerin sorunlarını TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na iletti
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STSO Başkanı Kuzu, üyelerin sorunlarını TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na iletti

01.10.2020 13:18 | Son Güncelleme: 01.10.2020 13:23
STSO Başkanı Kuzu, üyelerin sorunlarını TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na iletti

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, video konferans yöntemi ile korona virüs sürecinde üyelerin sorunlarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na iletti.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, video konferans yöntemi ile korona virüs sürecinde üyelerin sorunlarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na iletti.

Cezayir'de bulunan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında video konferans sistemi ile gerçekleştirilen Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge toplantısına katılarak üyelerin sorunlarını dile getirdi. Kuzu, "Salgının ekonomiye etkilerini azaltmak için üyelerimizin sorunlarını tespit edip süratle gün ve gün TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na aktardık. Sağ olsun başkanımız her zaman bizim ve üyelerimizin yanında oldu. Sıkıntıları aşma noktasında bize yardımcı oldu. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda da TOBB Başkanımız Rifat Hisarciklioğlu'na üyelerimizin yaşadığı sıkıntıları başlıklar halinde anlattık. Bununla ilgili ayrıntılı bir dosyayı zaten kendilerine geçtiğimiz günlerde iletmiştik. Ülke olarak zor günler geçiyoruz. Zor günleri hep birlikte atlatacağız. Bu zorlu süreçte her zaman yanımızda olan TOBB Başkanımız Rifat Hisarciklioğlu'na ve ekibine Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak teşekkürlerimizi sunuyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde atılacak adımlar ile üyelerimizin yaşadığı sıkıntılar en aza indirilecektir" dedi. - SİİRT

STSO Başkanı Kuzu, üyelerin sorunlarını TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na iletti
STSO Başkanı Kuzu, üyelerin sorunlarını TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na iletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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