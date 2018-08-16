Strateji ve Bütçe Başkanlığına Ait Atama Kararları Resmi Gazete'de

Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılıkları ile Başkanlığın bünyesindeki genel müdürlüklere atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılıklarına Yılmaz Tuna ve Hayri Maraşlıoğlu atanırken, Başkanlık bünyesindeki Plan ve Programlar Genel Müdürlüğüne Kutluhan Taşkın, Bütçe Genel Müdürlüğüne İsa Atçeken, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğüne Emin Sadık Aydın, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Abdullah Rıdvan Ağaoğlu getirildi. Strateji ve Bütçe Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliğine ise Mehmet Cüneyt Genç getirildi. - ANKARA