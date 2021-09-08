Son dakika haber | Gaziantep FK, Steven Caulker'ı transfer etti

Son dakika haberleri... Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 29 yaşındaki İngiliz stoper Steven Caulker'ı transfer ettiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 29 yaşındaki İngiliz stoper Steven Caulker'ı transfer ettiğini açıkladı.

Transfer çalışmalarını son dakikalara kadar sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, yaz transfer sezonunun ilk günlerinde Fenerbahçe'ye transfer olan Steven Caulker'ı transfer sezonunun bitmesine saatler kala transfer ettiğini açıkladı. Kulübün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde forma giyen Steven Caulker'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Steven Caulker, 2021-2022 sezonunda kulübümüzün formasını giyecektir. Steven Caulker'a Gaziantep'e hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.

Başarılarla dolu kariyer

İngiltere Liginin köklü kulüplerinden biri olan Tottenham altyapısında yetişen Steven Caulker, kısa sürede sergilediği başarılı futbol ile Tottenham, Liverpool gibi kulüplerde oynama şansı buldu. Geçtiğimiz 2 sezon boyunca Alanyaspor formasını giyen Caulker, bu yılki yaz transfer sezonun ilk günlerinde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Yaz transfer sezonunun bitmesine saatler kala Gaziantep Futbol Kulübü, deneyimli stoper oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı