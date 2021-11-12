Stefan Kuntz: Duygusallığı ve disiplini birleştirmek gerekiyor

"Benim gibi olan 2 tane asistan getirmiş olsaydım potansiyeli kullanamayacaktık"

"Bu motivasyonu arttırmak için benim bir şey yapmam gerekmiyor"

Takımdaki oyuncuların performansı ve Hakan Çalhanoğlu'na değinen 59 yaşındaki teknik adam, "Kulüpteki performans ile milli performansı karşılaştıramazsınız. Kulüp içerisinde başka bir oyun anlayışı var. Orada daha iyi, daha kötü olabilir. Milli takımın kendi karakteri var. Ama burada, milli takımda oyuncularım üzerine bir baskı da geliyor. Çünkü vatanları için oynuyorlar, çok daha iyi oynamak istiyorlar. Hakan herkese örnek olacak bir oyuncu. Onu çok esnek şekilde kullanabiliyorum. Onun gibi bir oyuncum olduğu için memnunum. Yarın Hakan'ın çok iyi performans göstereceğine dair bir düşüncem var" ifadelerini kullandı.