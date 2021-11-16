Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler! İşte Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler! İşte Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler! İşte Karadağ-Türkiye karşılaşmasında ilk 11'ler

2022 Dünya Kupası G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'la çıkıyor. Play-off biletini büyük ölçüde cebine koyan Ay-Yıldızlı ekibin, Hollanda-Norveç maçının skoruna göre dev turnuvaya direkt katılma ihtimali de bulunuyor. Podgorica Şehir Stadı'nda saat 22.45'te başlayacak mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Stefan Kuntz bu maçta Cebelitarık karşılaşmasından farklı olarak Berat Özdemir ve Abdülkadir Ömür'e formayı verdi.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 10. ve son hafta maçında A Milli Takım, Karadağ'a konuk oluyor. Hollanda-Norveç maçında konuk ekibin olası galibiyetiyle Katar vizesini alma ihtimali bulunan Ay-Yıldızlı ekibin tek hedefi Karadağ'ı devirmek.

MERT MÜLDÜR KART CEZALISI

A Milli Takımımız'da daha önceden kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder bu maçta da olmayacak. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Ozan Tufan'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Öte yandan kart cezalısı Mert Müldür kadroda yer alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabonevic, Tomasevic, Becriaj, Osmanjic.

Türkiye : Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Abdülkadir, Halil, Hakan, Kerem, Burak.

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title