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Stefan Kuntz'dan Cebelitarık galibiyeti sonrası Türk halkına çağrı: Sakin olun

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Stefan Kuntz'dan Cebelitarık galibiyeti sonrası Türk halkına çağrı: Sakin olun

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Türkiye, sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Bu sonuçla grubunda 2. sıraya yükselen A Milli Takım play-off turu için büyük avantaj yakaladı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Stefan Kuntz, "Maç bittikten sonra sosyal medyaya baktım ve gördüm. Şunu söylemek gerekiyor, sakin olmamız gerekiyor, ayağımız yere basmalı" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık'ı 6-0 yenerek grupta 2. sıraya yükseldiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu. Alman hoca futbolcularıyla gurur duyduğunu belirtirken Karadağ maçı öncesi sakinlik çağrısı yaptı.

Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle:

Ben oyuncularımda gurur duyuyorum. Onları saha kenarından izlemek büyük keyifti. Her şeyi denedik! Yerden ortalar, havadan ortalar ve bazen geri çekilerek rakibin açık vermesini denedik. Kimi zaman geriye çekildik, arkada pozisyon bulmak adına. Bugün her şeyi yaptık. Oyunun yönünü değiştirecek hamleler yaptık. İkinci yarı Rıdvan'ın hücum kalitesinde bize katkı sağlayacağını planladık. Mert golünü attı. Rıdvan asistlerini yaptı.

Aslında ben saha içine odaklanmıştım. Yanımdaki arkadaş takip ediyordu daha çok, saha içindeki de motive ediyordu. Maç bittikten sonra sosyal medyaya baktım ve gördüm. Şunu söylemek gerekiyor, sakin olmamız gerekiyor, ayağımız yere basmalı.

Norveç ya da hangi takım olursa olsun, biz zorluk çıkartmak istiyorduk, hayatlarını zorlaştırmak istiyorduk. Bugün de takımımın mantalitesini gördüm.

Oyuncu seçimlerine çeşitli etkenler etki ediyor. Kulüplerinde aldıkları süreler, takımda oynadığı pozisyonlar, oyuncunun bana gösterebileceği taktik varyasyonları. Eğer Mart ayında bizimle birlikte olmak istiyorsa Yusuf Yazıcı kulübü Lille'de daha fazla süre almalı. O zaman Mart ayında yine onu takıma kabul ederiz.

Oyuncularıma 'öğle yemeğinden sonra görüşelim' demeyi Türkçe söyleyebiliyorum. Şu ana kadar 4 Türkçe dersi alabildim

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı.

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