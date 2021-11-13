Stefan Kuntz'dan Cebelitarık galibiyeti sonrası Türk halkına çağrı: Sakin olun

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık'ı 6-0 yenerek grupta 2. sıraya yükseldiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu. Alman hoca futbolcularıyla gurur duyduğunu belirtirken Karadağ maçı öncesi sakinlik çağrısı yaptı.

Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle:

"ONLARI SAHA KENARINDAN İZLEMEK BÜYÜK KEYİFTİ"

Ben oyuncularımda gurur duyuyorum. Onları saha kenarından izlemek büyük keyifti. Her şeyi denedik! Yerden ortalar, havadan ortalar ve bazen geri çekilerek rakibin açık vermesini denedik. Kimi zaman geriye çekildik, arkada pozisyon bulmak adına. Bugün her şeyi yaptık. Oyunun yönünü değiştirecek hamleler yaptık. İkinci yarı Rıdvan'ın hücum kalitesinde bize katkı sağlayacağını planladık. Mert golünü attı. Rıdvan asistlerini yaptı.

"AYAĞIMIZ YERE BASMALI"

Aslında ben saha içine odaklanmıştım. Yanımdaki arkadaş takip ediyordu daha çok, saha içindeki de motive ediyordu. Maç bittikten sonra sosyal medyaya baktım ve gördüm. Şunu söylemek gerekiyor, sakin olmamız gerekiyor, ayağımız yere basmalı.

"HAYATLARINI ZORLAŞTIRMAK İSTİYORDUK"

Norveç ya da hangi takım olursa olsun, biz zorluk çıkartmak istiyorduk, hayatlarını zorlaştırmak istiyorduk. Bugün de takımımın mantalitesini gördüm.

"YUSUF YAZICI, KULÜBÜ LILLE'DE DAHA FAZLA SÜRE ALMALI"

Oyuncu seçimlerine çeşitli etkenler etki ediyor. Kulüplerinde aldıkları süreler, takımda oynadığı pozisyonlar, oyuncunun bana gösterebileceği taktik varyasyonları. Eğer Mart ayında bizimle birlikte olmak istiyorsa Yusuf Yazıcı kulübü Lille'de daha fazla süre almalı. O zaman Mart ayında yine onu takıma kabul ederiz.

"4 TÜRKÇE DERSİ ALABİLDİM"

Oyuncularıma 'öğle yemeğinden sonra görüşelim' demeyi Türkçe söyleyebiliyorum. Şu ana kadar 4 Türkçe dersi alabildim

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu 9. maçında #Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.



????Sizce maçın futbolcusu kimdi? — Haberler (@Haberler) November 13, 2021

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