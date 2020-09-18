Steaua Bükreş Backa Topola'yı, 120 dakikası 6-6 biten maçta penaltılarla 5-4 yendi ve tur atladı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki en ilginç maçlardan biri Sırbistan'da oynandı. Backa Topola deplasmanına konuk olan Romanya temsilcisi Steaua Bükreş, normal süresi 4-4 ve uzatmaları 6-6 biten maçta rakibini penaltılarla 5-4 yenerek tur atlamayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 42 maç oynandı ve 3. Ön Eleme Turu'na yükselen takımlar belli oldu. Gecenin en çarpıcı sonucu ise Sırbistan'dan geldi. Sırbistan temsilcisi Backa Topola, Romanya ekibi Steaua Bükreş'i sahasında konuk etti. Adeta gol sağanağı yaşanan mücadelenin normal süresi 4-4, uzatma dakikaları 6-6 sona erdi. Seri penaltı atışları sonrası rakibine 5-4 üstünlük kuran Romanya ekibi, adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Backa Topola - Steaua Bükreş maçı, Avrupa Kupalarında iki takımın da 5 gol attığı ilk maç oldu. 8 GOLLÜ MAÇTA GÜLEN DUNAJSKA STREDA OLDU Backa Topala'da 44. dakikada Dajan Ponjevic ve 103. dakikada Vladimir Siladji, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldılar. Sırp temsilcisi, mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Bir diğer bol gollü maçta Slovakya ekibi Dunajska Streda, Çekya temsilcisi Jablonek'le karşılaştı. Karşılaşmanın 90 dakikası 3-3 sona ererken uzatmalarda maça ağırlığını koyan Dunajska, sahadan 5-3 galip ayrılarak üst tura yükselmeyi başardı.