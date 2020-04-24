Spotify'dan Edis sürprizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı tüm Türkiye ve dünyada coşkuyla kutlandı. Spotify'ın Edis hamlesi ise şaşırttı

Pek çok dijital şirket 23 Nisan kutlamalarına tüm coşkularıyla eşlik etti. Dünyaca ünlü dijital müzik dinleme şirketi Spotify'da pop müzik kategorisi afişini Edis'in çocukluk fotoğrafıyla kutladı.

Ünlü sanatçı Instagram hesabından bu kapağı, "Bu nasıl tatlı bir sürpriz böyle. 23 Nisan kutlu olsun" notuyla paylaştı.& ;



