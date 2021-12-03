Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 920 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 920 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 21 milyon 463 bin 907 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 23 milyon 641 bin 604 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 920 lira 63 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 102 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı için alış fiyatı 7 bin 128 lira 25 kuruş, satış fiyatı 6 bin 500 lira olarak belirlendi. Dengeleme gazı alış ve satış fiyatları saat 14.00'te EPİAŞ internet sitesinde "kesinleşmemiş fiyat" notuyla ilan edildi.

Türkiye'ye dün 218 milyon 241 bin 259 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 215 milyon 869 bin 619 metreküp olarak kayıtlara geçti.

15 bin nüfuslu lüks sitede bu sefer de sular kesildi, vatandaş tencere tava çalarak isyan etti

15 bin nüfuslu lüks sitede bu sefer de sular kesildi, vatandaş tencere tava çalarak isyan etti

 Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10,5'e yükseltti

Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10,5'e yükseltti

 İGDAŞ Genel Müdürü anlattı! İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yöntemleri

İGDAŞ Genel Müdürü anlattı! İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yöntemleri

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title