HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Sporunu yap ödülünü kap etkinliği sona erdi

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün başlattığı "Sporunu Yap Ödülünü Kap" etkinliğinde dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi.

Sporunu yap ödülünü kap etkinliği sona erdi
20.06.2020 10:56 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:01

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün başlattığı "Sporunu Yap Ödülünü Kap" etkinliğinde dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 8-17 Mayıs tarihleri arasında başlattığı "Sporunu Yap Ödülünü Kap" etkinliğinde dereceye giren ilk dört sporcuya ödülleri verildi. Ödül törenine AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Sabri Demir, Sportif Eğitim Uzmanı Metin Güldal, Basketbol Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Yakup Aktaş ve dereceye giren sporcular katıldı. Açılış konuşmasını yapan Sportif Eğitim Uzmanı Metin Güldal, dünyada ve ülkemizde görülen korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çocukların ve ebeveynlerinin evdeki hareketliliğini çok önemsediklerini söyledi.

Güldal, "Evde kal hareketsiz kalma projesi kapsamında spor eğitim uzmanlarımızın ve antrenörlerimizin uzaktan eğitim destekleriyle çocuklarımızın ve ebeveynlerinin evde kendi imkanları dahilinde yapacakları çok basit egzersizler ile kilo kontrolünü sağlamakla beraber bağışıklık sistemlerini güçlendirmeyi moral ve motivasyonu üst seviyelere çıkarmayı amaçladık. Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak başlattığımız sporunu yap ödülünü kap sloganıyla evdeki hareketliliğe katkı sağlamak ve teşvik etmek amacıyla 8-17 Mayıs 2020 tarihleri arasında ödüllü bir etkinlik organize ettik. Yaptığımız bu etkinlik kapsamında ilk 4 dereceye giren sporcularımız, tenis kortu branşında yaptığı bireysel çalışmasıyla 1. olan Abdurrahman Şahin, bisiklet kazanırken, judo branşında bireysel olarak yaptığı performansla 2. olan Tahir Öztunç tablet, basketbol branşında yaptığı performansla 3. olan Melih Koca eşofman takımı ve farklı branşlardan yaptığı performansla 4. olan Mimar Kaya spor ayakkabı kazandı. Hepsine katılımlarından dolayı teşekkür ederken tekrardan başarılar ediyorum " diye konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı Spor
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek Spor
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı Spor
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı Spor
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı Spor
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı Spor
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi
Rusya Premier Ligi'nde Sochi, Rostov'u 10-1 yendi
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım
Max Kruse: Şubat ayından bu yana maaşımı alamadığım için Fenerbahçe'den ayrıldım
'Bırakmam seni' kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek
"Bırakmam seni" kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Necip Uysal, 'kilo aldı' diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Necip Uysal, "kilo aldı" diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Emre Kınay Sezen Aksu Ebru Gündeş
Spor Serdar Aziz Bülent Uygun Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Lgs Milli Zeytinburnu
Şu an buradasınız: Sporunu yap ödülünü kap etkinliği sona erdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 11:43:48. #1.14#
title