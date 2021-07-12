Sporda başarı tesadüf değildir
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Sporda başarı tesadüf değildir

Sporda başarı tesadüf değildir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 660. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde son 4'e kalarak Başpehlivan olma başarısı gösteren Lapseki Belediye'sinin lisanslı sporcusu Feyzullah Aktürk'ü tebrik etti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 660. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde son 4'e kalarak Başpehlivan olma başarısı gösteren Lapseki Belediye'sinin lisanslı sporcusu Feyzullah Aktürk'ü tebrik etti.

Daima sporun ve sporcuların yanında olduklarının altını çizen Turan, "Sporda başarı kesinlikle tesadüfi değildir. Bizler sporcularımızın yanında oldukça, onlara destek verdikçe bu başarılar devam edecek. Çanakkale'mizi sporda da marka yapmak gibi bir hedefimiz var. Çanakkale'mizde ana branşlarda tutun da amatör branşlara kadar sporun ve sporcularımızın yanındayız. Futboldan basketbola, voleyboldan yüzmeye, atıcılıktan güreşe kadar tüm spor branşlarında sporcularımızın kendilerini geliştirmesi, ülkemizi ve şehrimizi en güzel temsil etmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesileyle bizlere daha önce Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya Üçüncülüğü gururları yaşatan, 660. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde de son 4'e kalarak Başpehlivan olmaya hak kazanan 22 yaşındaki Başpehlivanımız Feyzullah Aktürk kardeşimizi, Antrenörümüz Halil Pulat'ı tebrik ediyoruz. Lapseki Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz başta olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Sporda başarı tesadüf değildir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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