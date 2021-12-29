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Sporcular satrançta hünerlerini sergiledi

Sporcular satrançta hünerlerini sergiledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Satranç il birinciliği turnuvası" sona erdi.

SİVAS (İHA) - Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Satranç il birinciliği turnuvası" sona erdi.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda 5 farklı kategoride düzenlenen turnuvaya 70 sporcu katıldı. Sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. 2 gün süren turnuva sonunda dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, "İlimizde yoğun katılımla gerçekleştirdiğimiz satranç turnuvası sona erdi. Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı kutluyorum. Dereceye girenlere teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Turnuvalarımız devam edecek" dedi. - SİVAS

Sporcular satrançta hünerlerini sergiledi

Sporcular satrançta hünerlerini sergiledi

Sporcular satrançta hünerlerini sergiledi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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