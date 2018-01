Spora, Gaziantep Kolej Vakfı İmzası

Okul sporlarında birçok branşı bünyesinde barındıran gerek ferdi gerekse takım sporlarında üstünlüğü kimseye kaptırmayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, basketbolda yazdığı destanın ardından voleybol alanında da isminden sıkça söz ettirmeye başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından düzenlenen "Okullar Arası Genç Kızlar B Voleybol Müsabakaları" katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Kız B Voleybol Takımı, üstün bir performans sergileyerek finallere yükseldi.

Grup maçlarını namağlup unvanla geçtiler

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından düzenlenen "Okullar Arası Genç Kızlar B Voleybol Müsabakaları grup maçlarını yenilgisiz lider olarak tamamlayan GKV Özel Liseleri Genç Kızlar Voleybol takımı, sırasıyla Gaziantep Merkez Anadolu Lisesini (2-0),Vedat Topçuoğlu Lisesini (2-0), Cumhuriyet Lisesini (2-0) skorlarla yenerek namağlup olarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İsmet Paşa Lisesini(2-1)lik skorla eleyerek yoluna devam eden takım, adını yarı finale yazdırmayı başardı. Yarı finalde güzel oyununu devam ettiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri takımı, Nizip Fen Lisesini 3-1 ile geçerek adını finale yazdırdı. Necip Fazıl Kısakürek Lisesi ile oynanan ve heyecan dolu geçen final müsabakasında güzel oyununa rağmen müsabakaları il 2.si olarak tamamladı.

Spor olmazsa olmazların başında geliyor

Kolej ailesi olarak sporun her dalında mücadeleci, disiplinli ve fairplay bir ruh kazandırmayı amaçladıklarını söyleyen Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, "Önemli olan, öğrencilerimizin gerçek sporcu ruhunu kazansa da kaybetse de koruyabilmeleridir. Biz sporun her branşında tüm öğrencilerimizi destekleyerek bu ruhu onlara kazandırmayı amaçlıyoruz. Emeği geçen kızlarımızı ve beden eğitimi öğretmenimiz Murat Tarhan'ı kutlar, başarılarının devamını dilerim" dedi.

GKV Özel Liselerini başarıya taşıyan takımda GKV Özel Liseleri öğrencileri Gülce Su Yoldaş, Melike Ünal, EceMaralcan,Ceren Sığındı, Rengin Tutak, Nilsu Şeker, Sezin Yaşar, Zerya Satıcı, Yaren Özeren, Mislina Bozkurt, İrem Özçengel, Sena Uygun, Selinay Başkaya, Ayşe Karakuşoğlu ve Yeliz Kargıner görev aldı. Düzenlenen kupa töreninde kupalarını alan takım elde ettikleri başarıların sevincini arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaştı. - GAZİANTEP