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Zirvede Ronaldo ya da Haaland değil, Kerem Aktürkoğlu var

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UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Takım'ın İzlanda'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı veren Kerem Aktürkoğlu, maça damga vuran isimlerden biri oldu. Milli futbolcu, karşılaşmada attığı golle Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland gibi yıldızları geride bırakarak gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

Benfica formasıyla gösterdiği başarılı performansı A Milli Takım'a da yansıtan Kerem Aktürkoğlu, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynanan İzlanda maçının da yıldızını parlattı.

1 GOL, 1 ASİST YAPTI

Milli futbolcu, 4-2kazanılan maçta 1 gol ve 1 asistlik skor katkısıyla galibiyette büyük rol oynadı. Yaptığı baskıyla topu Arda Güler'e kazandıran ve gol attıran Kerem, daha sonra da akıl dolu bir vuruşla topu filelere gönderdi ve 2-2 beraberlikle giden maçın kazanılmasında başrol oynadı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Milli yıldız, böylelikle gol sayısını 4'e yükselterek Uluslar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında da zirveye oturdu. 3 golü bulunan Cristiano Ronaldo ve Erling Haaland gibi isimleri geride bırakan 25 yaşındaki futbolcu, UEFA Uluslar Ligi'nde gol krallığını Benjamin Sesko ve Viktor Gyökeres ile paylaşıyor.

MİLLİLERİN GOLLERİNİN YARISI ONDAN

Kerem Aktürkoğlu, UEFA Uluslar Ligi'nde gol krallığının zirvesinde yer almasının yanı sıra attığı 4 golle turnuvada 8 golü bulunan A Milli Futbol Takımı'nın gollerinin yarısına da imza attı. Ay-yıldızlıların diğer gollerini ise İrfan Can Kahveci (2), Hakan Çalhanoğlu (P) ve Arda Güler kaydetti.

Zirvede Ronaldo ya da Haaland değil, Kerem Aktürkoğlu var
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (1)

Zeki Anti:

Yav ne kadar abartmayı seviyorsunuz, bu kerem maç boyunca yoktu bir asist bir gol attı diye mi bu kadar iyi oyuncu oldu. Çok isteyen varsa transfer etsin gs kurtuldu en azından.. Aynı şekilde Arda'yı da yere göğe sığdıramıyorlar vasat bile değil, o kadar iyi olsa real sürekli ilk 11'de oynatır..

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