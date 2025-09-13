Zonguldakspor ve Düzce Cam Düzcespor Berabere Kaldı
TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta maçında Zonguldakspor, sahasında Düzce Cam Düzcespor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın detaylarında sarı kartlar dikkat çekti.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Muhammed Burak Tufan, Batuhan Akkuş, Abdullah Yalçınkaya
Zonguldakspor: Enes Fidayeo, Özkan Zileli, Ali Barak, Enes Tayfun, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Rıdvan Özdemir dk. 72), Serhat Baştan (Adem Ali Barkın dk. 72), Yusuf Emre Alyaprak, Efe Binici (Yiğit Kotan dk. 79), Umut Ayar, Miraç Furkan Türközü (Özcan Yaşar dk. 79)
Düzce Cam Düzcespor: Mustafa Erdem Uysal, Emre Yıldırım, Abdulcebrail Akbulut, Emircan Bayrakdar, Ufuk Birdal (Alperen Aslan dk. 90), Emre Turan, Berat Kartal (Hasan Kürşat Kara dk. 63), Enescan Özdemir, İsa Nalbant (Mehmet Refik Can dk. 82), Emir Uzun (Eray Pazar dk. 63)
Sarı kartlar: Enes Tayfun, Yusuf Emre Alyaprak, Umut Ayar (Zonguldakspor), Mustafa Erdem Uysal, Emre Yıldırım, Emircan Bayrakdar (Düzce Cam Düzcespor) - ZONGULDAK