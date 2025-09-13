Haberler

Zonguldakspor ve Düzce Cam Düzcespor Berabere Kaldı

Zonguldakspor ve Düzce Cam Düzcespor Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta maçında Zonguldakspor, sahasında Düzce Cam Düzcespor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın detaylarında sarı kartlar dikkat çekti.

TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta maçında Zonguldakspor sahasında karşılaştığı Düzce Cam Düzcespor ile 0-0 ile berabere kaldı.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Muhammed Burak Tufan, Batuhan Akkuş, Abdullah Yalçınkaya

Zonguldakspor: Enes Fidayeo, Özkan Zileli, Ali Barak, Enes Tayfun, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Rıdvan Özdemir dk. 72), Serhat Baştan (Adem Ali Barkın dk. 72), Yusuf Emre Alyaprak, Efe Binici (Yiğit Kotan dk. 79), Umut Ayar, Miraç Furkan Türközü (Özcan Yaşar dk. 79)

Düzce Cam Düzcespor: Mustafa Erdem Uysal, Emre Yıldırım, Abdulcebrail Akbulut, Emircan Bayrakdar, Ufuk Birdal (Alperen Aslan dk. 90), Emre Turan, Berat Kartal (Hasan Kürşat Kara dk. 63), Enescan Özdemir, İsa Nalbant (Mehmet Refik Can dk. 82), Emir Uzun (Eray Pazar dk. 63)

Sarı kartlar: Enes Tayfun, Yusuf Emre Alyaprak, Umut Ayar (Zonguldakspor), Mustafa Erdem Uysal, Emre Yıldırım, Emircan Bayrakdar (Düzce Cam Düzcespor) - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yıllar sonra açan 'kum zambağı' koruma altına alındı

Yıllar sonra o ilimizde açtı, hemen koruma altına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O nasıl gol Kenan Yıldız! Inter'î 25 metreden avladı

O nasıl gol öyle! Milli yıldızımız Inter'i 25 metreden avladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.