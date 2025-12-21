TFF 3. Lig: Zonguldakspor: 1 52 Orduspor: 1
TFF 3. Lig 15. haftasında Zonguldakspor, sahasında 52 Orduspor ile 1-1 berabere kaldı. Zonguldakspor'a Berkay Ekici penaltıdan gol atarken, 52 Orduspor'un golünü Hüseyin Karabey kaydetti.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Giray Şaylan, Beran Yalçın, Hakan Furkan Tiraki
Zonguldakspor: Enes Kalyoncu, Özkan Zileli, Ali Barak, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Sabahattin Emir Boz dk. 90), Serhat Baştan, Kemal Çetinkaya, Leyis Alzin, Adem Ali Barkın, Berkay Ekici (Yiğit Kotan dk. 61), Özcan Yaşar (Melih Mert Kaya dk. 90), Fadıl Kocaoğlu
52 Orduspor: Taha Tosun, Yiğit Ulaş, Mehmet Eksik, Furkan Çetinkaya, Kerim Erdoğan (Efe Yüksel Abdikoğlu dk. 55), Dağhan Erdoğan, Umut Can Kırılmaz, Yağızcan Erdem, Hüseyin Karabey, Zafer Göktuğ Erdem, Emre Gemici
Goller: Berkay Ekici (dk. 32 pen.) (Zonguldakspor), Hüseyin Karabey (dk. 71) (52 Orduspor)
Sarı Kartlar: Fatih Yiğit Şanlıtürk (Zonguldakspor), Mehmet Eksik, Yiğit Ulaş (52 Orduspor) - ZONGULDAK