Haberler

TFF 3. Lig: Zonguldakspor: 1 52 Orduspor: 1

TFF 3. Lig: Zonguldakspor: 1 52 Orduspor: 1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig 15. haftasında Zonguldakspor, sahasında 52 Orduspor ile 1-1 berabere kaldı. Zonguldakspor'a Berkay Ekici penaltıdan gol atarken, 52 Orduspor'un golünü Hüseyin Karabey kaydetti.

TFF 3. Lig'in 15. haftasında Zonguldakspor, sahasında karşılaştığı 52 Orduspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Giray Şaylan, Beran Yalçın, Hakan Furkan Tiraki

Zonguldakspor: Enes Kalyoncu, Özkan Zileli, Ali Barak, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Sabahattin Emir Boz dk. 90), Serhat Baştan, Kemal Çetinkaya, Leyis Alzin, Adem Ali Barkın, Berkay Ekici (Yiğit Kotan dk. 61), Özcan Yaşar (Melih Mert Kaya dk. 90), Fadıl Kocaoğlu

52 Orduspor: Taha Tosun, Yiğit Ulaş, Mehmet Eksik, Furkan Çetinkaya, Kerim Erdoğan (Efe Yüksel Abdikoğlu dk. 55), Dağhan Erdoğan, Umut Can Kırılmaz, Yağızcan Erdem, Hüseyin Karabey, Zafer Göktuğ Erdem, Emre Gemici

Goller: Berkay Ekici (dk. 32 pen.) (Zonguldakspor), Hüseyin Karabey (dk. 71) (52 Orduspor)

Sarı Kartlar: Fatih Yiğit Şanlıtürk (Zonguldakspor), Mehmet Eksik, Yiğit Ulaş (52 Orduspor) - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi

Ünlü oyuncu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi
4,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek! Bölge halkının dört gözle beklediği çalışmada sona gelindi

4,5 saatlik yolu 1,5 saate düşürecek hat için geri sayım başladı
Süper Lig takımlarını da ilgilendiriyor! Afrika Kupası için tarihi karar

Takımlarımızı da epey ilgilendiriyor! Afrika Kupası için tarihi karar
İETT otobüsü aldı, mahalleliyi peşine taktı! Akşam olunca ışıklar açılıyor, müzik başlıyor

Kentin sarı fenomeni! Akşam olunca ışıklar açılıyor, müzik başlıyor
Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi

Ünlü oyuncu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
İğne ipliğe dönen Işın Karaca açlığa bulduğu ilginç çözümü anlattı

İğne ipliğe dönen Işın Karaca açlığa bulduğu ilginç çözümü anlattı
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Katliam gibi kaza! Hayatını kaybeden 5 kişinin kimliği belli oldu

İşte katliam gibi kazada hayatını kaybeden 5 kişinin isimleri
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Büyükçekmece'de trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Bariyerlere çarpıp paramparça olan araç 2 kişiye mezar oldu
Eşini sokak ortasında öldüresiye döven kocadan akılalmaz ifade: Estetik yaptırıp boşanmak istedi

Eşini sokakta öldüresiye döven koca: Estetik yaptırıp boşanmak istedi
title