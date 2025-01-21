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Zonguldakspor, Erciyes 38 FK'yı 1-0 Mağlup Etti

Zonguldakspor, Erciyes 38 FK'yı 1-0 Mağlup Etti
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Zonguldakspor'un antrenörü Can Güven, Erciyes 38 FK karşısında elde ettikleri 1-0'lık galibiyetten memnun olduğunu belirtti ve futbolcularını tebrik etti.

Zonguldakspor Antrenörü Can Güven; Erciyes 38 FK karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Zonguldakspor, Kayseri'de Erciyes 38 Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. Antrenör Can Güven, maç sonrası yaptığı açıklamada galibiyete eriştikleri için memnun olduğunu ifade ederek, "Gelmeden önce aklımda 1-0 kazanacağımız vardı. Nitekim öyle de oldu. İyi oynadık. Daha farklı da kazanabilirdik. İkinci yarı oyun iki tarafa da evirildi. Kazanmamız gereken bir maçtı ve istediğimizi aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum: Bu galibiyeti taraftarımıza ve Zonguldak halkına armağan ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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