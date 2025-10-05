Zonguldakspor, Amasyaspor'a 2-1 mağlup oldu
TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta mücadelesinde Zonguldakspor, Amasyaspor ile karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1'lik skorla Amasyaspor kazandı. Zonguldakspor'un golü Fatih Yiğit Şanlıtürk'ten gelirken, Amasyaspor'un gollerini Burak Özbakır ve Cenk Kuşku attı.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Cihan Ölmez, Gökhan Salduz, Yaşar Can Daşdeler
Zonguldakspor: Enes Fidayeo, Özkan Zileli, Ali Barak (Leyis Alzin dk. 40), Rıdvan Özdemir, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Efe Binici dk. 82), Serhat Baştan, Yusuf Emre Alyaprak, Berkay Ekici, Özcan Yaşar (Miraç Furkan Türközü dk. 46), Umut Ayar, Fadıl Kocaoğlu
Amasyaspor: Onur Alp Sarman, Burak Can Alakuş (Kerem Hayta dk. 83), Mehmet Albayrak, Bayram Enes An, Tamer Aşık, Ali İhsan Keskin, Yusuf Bozkurt, Fatih Ergen, Burak Özbakır, Ahmed Kağan Gürbüz (Cenk Kuşku dk. 72), Arda Keser (İsmail Türkoğlu dk. 90)
Goller: Fatih Yiğit Şanlıtürk (dk. 5) (Zonguldakspor), Burak Özbakır (dk. 44), Cenk Kuşku (dk. 79) (Amasyaspor)
Sarı kartlar: Serhat Baştan, Fadıl Kocaoğlu (Zonguldakspor), Ahmet Kağan Gürbüz, Burak Özbakır, Ali İhsan Keskin (Amasyaspor) - ZONGULDAK