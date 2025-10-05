Haberler

Zonguldakspor, Amasyaspor'a 2-1 mağlup oldu

Zonguldakspor, Amasyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta mücadelesinde Zonguldakspor, Amasyaspor ile karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1'lik skorla Amasyaspor kazandı. Zonguldakspor'un golü Fatih Yiğit Şanlıtürk'ten gelirken, Amasyaspor'un gollerini Burak Özbakır ve Cenk Kuşku attı.

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Zonguldakspor sahasında karşılaştığı Amasyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Cihan Ölmez, Gökhan Salduz, Yaşar Can Daşdeler

Zonguldakspor: Enes Fidayeo, Özkan Zileli, Ali Barak (Leyis Alzin dk. 40), Rıdvan Özdemir, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Efe Binici dk. 82), Serhat Baştan, Yusuf Emre Alyaprak, Berkay Ekici, Özcan Yaşar (Miraç Furkan Türközü dk. 46), Umut Ayar, Fadıl Kocaoğlu

Amasyaspor: Onur Alp Sarman, Burak Can Alakuş (Kerem Hayta dk. 83), Mehmet Albayrak, Bayram Enes An, Tamer Aşık, Ali İhsan Keskin, Yusuf Bozkurt, Fatih Ergen, Burak Özbakır, Ahmed Kağan Gürbüz (Cenk Kuşku dk. 72), Arda Keser (İsmail Türkoğlu dk. 90)

Goller: Fatih Yiğit Şanlıtürk (dk. 5) (Zonguldakspor), Burak Özbakır (dk. 44), Cenk Kuşku (dk. 79) (Amasyaspor)

Sarı kartlar: Serhat Baştan, Fadıl Kocaoğlu (Zonguldakspor), Ahmet Kağan Gürbüz, Burak Özbakır, Ali İhsan Keskin (Amasyaspor) - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbide izlemeye geliyorlar! Kenan Yıldız'a dev talip

Derbide izlemeye geliyorlar! Kenan'a dev talip
Sakarya Karasu'da sahilde çıplak erkek cesedi bulundu

Şehri ayağa kaldıran görüntü! Sahilde çıplak halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.