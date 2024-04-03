Zonguldak'ta U-15 Serbest İl Grup Müsabakalarında Dereceye Giren Sporcular Türkiye Şampiyonası'na Katılacak

Zonguldak'ta yapılan U-15 Serbest İl grup müsabakalarına dereceye giren Alaplı İlçe Gençlik Spor Müdürlüğüne bağlı 3 sporcu Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

U-15 Serbest Güreş İl Şampiyonası'nda 10 sporcu ile katılarak 3 il şampiyonu 4 il ikincisi 3 il üçüncüsü elde ederek, Sivas'ta 15 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına 3 sporcu katılma hakkı elde etti. Alaplı Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Zafer Can, "Takımımızı tebrik ediyor, Sporcularımızı ve Salim Güzel hocamızı katılacakları Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz" dedi. - ZONGULDAK