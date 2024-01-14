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Zonguldak'ta Gençler Taekwondo İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

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Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023-2024 sezonu okullar arası Gençler Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Müsabakalarda dereceye giren sporcular Bartın'da yapılacak olan grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023-2024 sezonu okullar arası Gençler Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Fabrikası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaların sonunda kategorilerinde Alaplı Anadolu Lisesi öğrencisi Azra Zehra Durmaz birinci olurken Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Büşra Sıla Koçak birinci, Borsa İstanbul Mesleki Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Umut Koçdemir de kategorisinde birinci oldu.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular Bartın'da gerçekleştirilecek olan grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zafer Can dereceye giren tüm sporcuları ve antrenörlerini kutlayarak Bartın'da yapılacak müsabakalarda başarı diledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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