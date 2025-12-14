Haberler

Zonguldak'taki Uluslararası Madenci Kupası Judo turnuvası sona erdi

Zonguldak'ta gerçekleşen 9'uncu Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'na 7 ülkeden 1,280 sporcu katıldı. Turnuvada farklı kategorilerde dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

ZONGULDAK'ta 9'uncu Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 7 ülkeden sporcular katılırken farklı kategorilerde dereceye girenlere ödül verildi.

Kentte, 12 Aralık'ta 9'uncu Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası düzenlenmeye başladı. Türkiye Judo Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Kozlu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, 7 ülkeden bin 280 sporcu ter döktü. Süper minikler kategorisinden başlayan turnuvada, minikler, yıldızlar, ümitler ve veteranlar mücadele etti. Müsabakalar sona erdikçe kazanan sporcular için ödül töreni yapıldı. Dereceye giren sporculara protokol üyeleri ve antrenörleri tarafından madalya verildi.

