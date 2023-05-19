Zonguldak'ta 19 Mayıs coşkusu yaşandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi ve Gülüç beldesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi. Ereğli'de çelenk koyma töreni ile başlayan kutlamalar, Gülüç beldesinde kano ve kürek yarışmaları ile devam etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ve Gülüç beldesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kdz. Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk Anıtı önüne çelenk koyma töreni ile başladı. Çelenklerin sunumunun ardından etkinliklerle bayram kutlaması gerçekleştirildi. Gülüç beldesinde de 19 Mayıs coşkusu yaşandı. Kdz.Ereğli Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Zonguldak Kürek İl Temsilcisi Ercüment Onat,Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Çelik, Meclis üyeleri ve Muhtarlar ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gülüç Irmağı'nda kano ve kürek yarışmaları düzenlendi. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, "Haziran'ın 17'sinde Türkiye'nin her yerinden yarışçılar gelecekler. Büyük yarışlar başlayacak artık. Bu şekilde Gülüç'ümüzde turizmi canlandıracağız. Gülüç'ü turizmin göz bebeği yapacağız. Böylesi bir yeri Gülüç'e ve su sporlarına gönül vermiş komşularımıza kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu spor sayesinde de beldemizi hem tanıtmış hem de geliştirmiş olacağız. Gülüç'ümüzü sporun merkezi yapma konusundaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm gençlerimizi kano kürek kulübümüzden yararlanmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK