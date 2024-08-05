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Zonguldak Kömürspor Sezonun İlk İdmanını Yaptı

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Zonguldak Kömürspor, TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele verecekleri sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Yeni transferlerin de katılımıyla yapılan idmanda teknik direktör Can Güven, takımın en iyi şekilde lige girmek istediklerini ifade etti.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele verecek olan Zonguldak Kömürspor, sezonun ilk idmanını Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda yaptı.

2024-2025 sezonunda TFF 3.Lig 4.Grup'ta mücadele edecek olan Zonguldak Kömürspor, yeni transferlerin de katılımıyla birlikte sezonun ilk antrenmanını yeni teknik direktör Can Güven eşliğinde Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Güven, yaklaşık 10 günlük bir zaman kaybının olduğunu ve kaybı iyi değerlendirip lige en iyi şekilde girmek istediklerini ifade etti.

Güzel bir sezon temenni eden Can Güven şöyle dedi:

"Şehrimize de takımımıza da hayırlı güzel bir sezon temenni ediyorum. Çok kısa bir zaman oldu çok fazla zamanımız olmadı. Başkanla da çok kısa bir görüştük. Bugün yarın yavaş yavaş kadro şekillendirmesine gelecek oyunculara bir an önce getirmemiz ve hazır olmamız lazım. Zaten ufak bir gecikmemiz 10 12 günlük var. Bu arayı telafi etmemiz gerekiyor. Tabii ki kadromuzu güçlendirip bir an önce lige en iyi şekilde hazırlanabilirsek takımın oyun zevki, oyun seyri, tribüne olan yansıması güzel olacaktır. O yüzden transferleri bir an önce yapıp tam kadroyla hızlı bir şekilde çalışıp ligin ilk haftasına iyi bir şekilde gireceğiz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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