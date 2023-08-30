Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nda 108 personel rütbe aldı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 108 personel, emniyet ve asayiş hizmetlerinin devamlılığının sağlanması nedeniyle bir üst rütbeye terfi etti.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 108 personel rütbe aldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde titizlikle icra edilen emniyet ve asayiş hizmetlerinin devamlılığının sağlanması nedeniyle Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 7 Subay, 73 Astsubay, 28 Uzman Jandarma olmak üzere toplam 108 personel 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettiler.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığında, Zonguldak Vali Vekili Necdet Özdemir, Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Türk, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, personel ve ailelerinin katılımı ile rütbe terfi töreni düzenlendi. - ZONGULDAK