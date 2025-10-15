Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden ATFF'ye Ziyaret

ZONGULDAK Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, bugün Avrupa Türk Futbol Federasyonu'nu (ATFF) ziyaret etti. Ziyarette gençler ve sporcular, sporun gelişimi ve geleceğe yönelik projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular.

ATFF Genel Yayın Müdürü Osman Kamışoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kafilesini karşıladıktan sonra, heyet ATFF Genel Merkezi'nde ağırlandı. Toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri Canan Comulu ve İrfan Değirmenci, Avrupa Teknik Direktörü Erol Koloğlu ile antrenörler Fatih Saraç, Okan Ekiz ve Burak Güden de katıldı.

Görüşmede, sporun gençler üzerindeki olumlu etkileri, uluslararası iş birliklerinin artırılması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alındı. Her iki taraf da gelecekte ortak projelerde yer alma ve iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Ziyaretin anısına, Devrek bastonu, Gençlik Merkezinde yapılmış özel bir tablo ve Zonguldak Spor forması federasyon yetkililerine hediye edildi.

ATFF Yönetim Kurulu Üyesi Canan Comulu, konuşmasında sporun yalnızca fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda kültürler arası bir köprü olduğunu vurguladı. Comulu, "Spor, dostluğun, kültürün ve barışın ortak dili olmalı. Bizler gençlerimizin sadece iyi sporcular değil, iyi bireyler ve kültür elçileri olarak yetişmelerini istiyoruz" dedi.

ATFF Avrupa Teknik Direktörü Erol Koloğlu ise, futbolun Avrupa ile Türkiye arasında bir dostluk ve anlayış köprüsü kurduğunu belirtti. Koloğlu, "Biz, Avrupa Türk Futbol Federasyonu olarak bu köprülerin güçlenmesi için varız. Sporun dili evrenseldir ve biz o dili birlikte konuşuyoruz" sözleriyle gençlere ilham verdi.

ATFF Genel Başkanı Ayhan Yıldız ve Genel Başkan Yardımcısı Baki Evren, Bulgaristan–Türkiye ve Türkiye–Gürcistan maçlarında bulundukları için toplantıya görüntülü bağlantı yoluyla katıldılar.

Günün sonunda, her iki heyet de birlikte Türkiye–Gürcistan karşılaşmasını izleyerek günü dostluk, spor ruhu ve kültürel dayanışma içinde tamamladı.