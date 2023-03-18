Zirve takibi sürüyor! Antalyaspor'u rahat geçen Adana Demirspor'dan çılgın seri

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Emre Akbaba ve Cherif Ndiaye attı. Adana Demirspor, bu sezon iç sahada oynadığı 12 maçta 8 galibiyet elde ederken 4 maçtan beraberlikle ayrıldı.