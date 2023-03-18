Zirve takibi sürüyor! Antalyaspor'u rahat geçen Adana Demirspor'dan çılgın seri
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri Emre Akbaba ve Cherif Ndiaye attı. Adana Demirspor, bu sezon iç sahada oynadığı 12 maçta 8 galibiyet elde ederken 4 maçtan beraberlikle ayrıldı.
Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a 4-1 kaybeden Akdeniz temsilcisi, Antalyaspor galibiyetiyle Galatasaray maçı öncesi moral buldu.
Ev sahibi ekibin ilk golünü 33. dakikasında Emre Akbaba kaydetti.
Adana Demirspor'un ikinci golü ise 45+2'nci dakikada Ndiaye'den geldi. Başarılı futbolcu, karşılaşmanın 58'nci dakikasında penaltıdan faydalanamadı.
Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 45'e çıkarırken, Antalyaspor 28 puanda kaldı. Adana Demirspor, bu sezon iç sahada oynadığı 12 maçta 8 galibiyet elde ederken 4 maçtan beraberlikle ayrıldı.