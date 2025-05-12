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Kupa finalinin hakemi Cihan Aydın

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Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor - Galatasaray finalini hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşılaşacağı maçın hakemi açıklandı.

DÜDÜK CİHAN AYDIN'DA

14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni Cihan Aydın yönetecek.

MHK'dan yapılan açıklamaya göre; orta hakem olarak Cihan Aydın görev yapacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi olarak ise Ozan Ergün görev yapacak.

Kupa finalinin hakemi Cihan Aydın

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası finaline bu yıl Gaziantep ev sahipliği yapacak.

Kupa finalinin hakemi Cihan Aydın
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

kupa cimbomun :)

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Haber YorumlarıMurat Bey:

oynamaya gerek yok hakemler cin cona verir

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
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