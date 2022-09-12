Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon başlıyor Spor Haberleri Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonu, 1. eleme turunda yarın yapılacak 5 maçla başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonu, 1. eleme turunda yarın yapılacak 5 maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların sonucunda tur atlayacak takımlar 2. eleme turuna yükselecek. Maçların programı şöyle: Yarın: 13.00 Serhat Ardahanspor-Kars 36 (80. Yıl Cumhuriyet Şehir) 15.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Ergene Velimeşespor (Maltepe Hasan Polat) 15.30 Bilecik 1969-Yalovaspor (Şeyh Edebali Üniversite Sahası) 15.45 Bigaspor-Akhisarspor (Çanakkale Biga İlyas Bayram) 19.00 Karabük İdmanyurdu-Bartınspor (Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 14 Eylül Çarşamba: 14.30 Fatsa Belediyespor-Yomraspor (Fatsa İlçe) 14.30 Erbaaspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Erbaa İlçe) 14.30 12 Bingölspor-Ağrı 1970 (Bingöl Şehir) 14.30 1954 Kelkit Belediyespor-Dersimspor (Kelkit İlçe) 14.30 Elazığ Karakoçan FK-Entegre Solar Elazığspor (Doğukent) 14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Cizre Serhatspor (Faruk Çelik Spor Kompleksi) 14.30 Siirt İl Özel İdaresi-Yüksekova Belediyespor (Siirt Atatürk Şehir) 14.30 Kilis Belediyespor-Osmaniyespor FK (Kilis 7 Aralık) 15.00 Kalecik FK-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Stat henüz açıklanmadı) 15.00 1922 Konyaspor-Alanya Kestelspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz) 15.30 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Darıca Gençlerbirliği (Şile İlçe) 15.30 Turgutluspor-Kuşadasıspor (Turgutlu 7 Eylül) 15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Bayrampaşa (Tepecik Şenol Güneş) 15.45 Bergama Belediyespor-Karşıyaka (14 Eylül) 19.00 Eskişehirspor-Güneş Holding Çankaya FK (Eskişehir Yeni) 15 Eylül Perşembe: 13.00 Niğde Anadolu FK-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Ömer Halisdemir Üniversitesi) 14.30 Mazıdağı Fosfatspor-Bitlis Özgüzelderespor (Mardin Derik İlçe) 15.00 Nevşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Nevşehir 3 No'lu Saha) 15.00 Karaman FK-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Kemal Kaynaş) 15.00 1074 Çankırıspor-Boyabat 1868 (Çankırı Atatürk) 15.45 Çatalcaspor-Edirnespor (Çatalca İzzettin) Spor Kaynak: AA / Serdal Kalaycı Türkiye Kupası Şeyh Edebali Hisarcık Eylül Spor Haberler

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