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Ziraat Türkiye Kupası'nda İlk Yarısı 2-2 Biten Maç: Trabzonspor - Bodrum FK

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Bodrum FK ile karşılaştı. İlk yarısı 2-2 berabere tamamlanan maçta, Trabzonspor'un gollerini Banza ve Mustafa Eskihellaç kaydederken, Bodrum FK'nın gollerini Seferi ve Bardhi attı.

- Ziraat Türkiye Kupası : Trabzonspor : 2 - Bodrum FK: 2 (İlk yarı)

TRABZON - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, sahasında Bodrum FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Zubkov'un ceza sahası içine yerden pasında Visca'nın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Banza, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

15. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Seferi, ceza sahasına girerek çaprazdan vurdu, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti. 1-1

20. dakikada Seferi'nin ceza sahası içine doğru yerden gönderdiği topla arka tarafta boşta kalan Bardhi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

22. dakikada Okay Yokuşlu'nun savunmadan uzun gönderdiği topla ceza sahası içine giren Mustafa Eskihellaç aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-2

Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Candaş Elbil

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Serdar Saatçı, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Visca, Zubkov, Sikan, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Savic, Ali Şahin Yılmaz, Cham, Folcarelli, Cihan Çanak, Draguş, Enis Destan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Celustka, Mohammed, Fredy, Bardhi, Gökdeniz Bayrakdar, Okita, Seferi

Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Süleyman Özdamar, Üzeyir Ergün, Herelle, Erkan Degişmez, Taylan Antalyalı, Brazao, Demitrov, Puscas, Ege Bilsel

Teknik Direktör: Jose Morais

Goller: Banza (dk. 3), Mustafa Eskihellaç (dk. 22) (Trabzonspor), Seferi (dk.15), Bardhi (dk. 20) (Bodrum FK)

Ziraat Türkiye Kupası'nda İlk Yarısı 2-2 Biten Maç: Trabzonspor - Bodrum FK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN - Spor
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