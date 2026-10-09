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Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizli İdman Yurdu 1959 SK, Serikspor'a 1-0 yenilip elendi

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizli İdman Yurdu 1959 SK, Serikspor'a 1-0 yenilip elendi
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Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Denizli İdman Yurdu 1959 SK, sahasında Serikspor'a 1-0 yenilerek kupaya veda etti. Serikspor bu sonuçla 3. Eleme Turu'na yükselirken Denizli İdmanyurdu elenen taraf oldu; galibiyet golü 4. dakikada Sertan Yıldız'dan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu mücadelesinde Denizli İdman Yurdu 1959 SK sahasında konuk ettiği Serikspor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golü 4. dakikada Sertan Yıldız kaydetti. Mücadelenin ilk yarısı Serikspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takımın geliştirdiği ataklar sonuçsuz kaldı. Müsabakanın 73. dakikasında oyuna dahil olan Seriksporlu futbolcu Ahmet Daniel Akyıldız, 90+5. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Sahasından 1-0 galip ayrılan Serikspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu'na yükselirken Denizli İdmanyurdu 1959 SK ise elenen taraf oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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