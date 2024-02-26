Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçıyla start alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçıyla başlıyor. Maçlar tek eleme usulüne göre oynanacak, kazanan ekipler adını yarı finale yazdıracak.
Öte yandan Çeyrek Final maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:
27 Şubat Salı:
20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe
Hakem: Bahattin Şimşek
28 Şubat Çarşamba:
17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir
Hakem: Kadir Sağlam
20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor
Hakem: Ali Şansalan
29 Şubat Perşembe :
20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük
Hakem: Arda Kardeşler