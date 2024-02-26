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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçıyla start alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçıyla başlıyor. Maçlar tek eleme usulüne göre oynanacak, kazanan ekipler adını yarı finale yazdıracak.

Öte yandan Çeyrek Final maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:

27 Şubat Salı:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe

Hakem: Bahattin Şimşek

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir

Hakem: Kadir Sağlam

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor

Hakem: Ali Şansalan

29 Şubat Perşembe :

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük

Hakem: Arda Kardeşler

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

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