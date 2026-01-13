Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Corendon Alanyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda Hadergjonaj ile Alanyaspor öne geçti, ardından Fofana ile Karagümrük eşitliği sağladı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada sol kanattan gelişen atakta Janvier'in ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda top kaleci Grbic'den döndü. Poziyonun devamında Hadergjonaj meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

28. dakikada Makouta'nın ceza sahası ön çizgisinde kaptırdığı topu iyi değerlendiren Fofana, kaleci Victor'un sağından topu filelerle buluşturdu. 1-1

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses, Gökmen Baltacı, Kemal Elmas

Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Aliti, Makouta, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Fatih Aksoy, Hagi, Efecan Karaca, Duarte, Güven Yalçın

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Cihan Memik, Batuhan Yavuz, Mehmet Öz, Hwang, Baran Moğultay, Ogundu, İbrahim Kaya, Yusuf Can Kandemir, Maestro

Teknik Direktör: Joao Pereira

Fatih Karagümrük: Grbic, Balkovec, Anıl Yiğit Çınar, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Barış Kalaycı, Kranevitter, Larsson, Berkay Özcan, Serginho, Fofana

Yedekler: Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Johnson, Doh, Ahmet Sivri, Tarık Buğra Kalpaklı, Burhan Ersoy, Ömer Akdağ

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller: Hadergjonaj (dk. 16) (Alanyaspor), Fofana (dk. 28) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Hagi, Aliti (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
