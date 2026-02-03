Haberler

Türkiye Kupası'nda 5 Şubat'ta oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Perşembe günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Ankara Keçiörengücü - Gaziantep FK, Konyaspor - Aliağa Futbol, Kocaelispor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Erzurumspor maçlarında görev alacak hakemler duyuruldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı bugün, yarın ve 5 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da 5 Şubat Perşembe günü oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Kupası'nda görevli hakemler şöyle:

5 Şubat Perşembe

13.00 Ankara Keçiörengücü - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

15.30 Konyaspor - Aliağa Futbol: Muhammet Ali Metoğlu

18.00 Kocaelispor - Beşiktaş: Direnç Tonusluoğlu

20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Ömer Faruk Turtay - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

