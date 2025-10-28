Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur Hakemleri Açıklandı
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın ve 30 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, maçlar ve görev alacak hakemlerin listesi duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupanın 3. turunda kalan iki günde yapılacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
12.00 ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı: Levent Gümüşdere
13.00 Kahta 02-Kasımpaşa: Gürcan Hasova
13.30 Muşspor-Menemen FK: Enver Aydın
13.30 Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77: Doğu Yılmaz
13.30 Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK: Yunus Emre Çakar
13.30 Erciyes 38 FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Süleyman Bahadır
13.30 Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: Yalçın Taşkınfurat
13.30 Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: Direnç Tonusluoğlu
15.00 Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor: Furkan Aksuoğlu
15.30 Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947: Burak Pakkan
15.30 Arca Çorum FK-Kütahyaspor: Burak Demirkıran
15.30 Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor: Berkay Ağış
18.00 Manisa FK-Muğlaspor: Ayberk Demirbaş
20.30 Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor: Muhammet Ali Metoğlu
30 Ekim Perşembe:
13.00 Karaköprü Belediyespor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
13.00 Esenler Erokspor-Ağrı 1970: Ömer Faruk Gültekin
13.30 1926 Bulancakspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Reşat Onur Coşkunses
14.45 TCH Group Zonguldakspor-Sipay Bodrum FK: Berkay Erdemir
18.00 Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu: Asen Albayrak
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-12 Bingölspor: Fevzi Erdem Akbaş